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Başkan Ödül’den Prof. Dr. Kapu’ya ziyaret
Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
KARS 28.12.2022, 16:00
Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Rektör Kapu’yu, VHO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Genel Sekreter Özkan Soylu, Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Saltan ve Taygun Gökdemir ile üst kurul delegesi Prof. Dr. Özgür Çelebi ziyaret etti.
Başkan Ercan Ödül, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’ya veterinerlik mesleğine, odaya ve meslektaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Ödül, yeni döneminde Kapu’ya başarı dileklerinde bulundu.