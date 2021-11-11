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Başkan Ödül’den kaçak ilaç uyarısı

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Veteriner sahada bulunan kaçak ilaçlarla alakalı yetiştiricileri uyardı.

KARS 11.11.2021, 15:02
Başkan Ödül’den kaçak ilaç uyarısı

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Veteriner sahada bulunan kaçak ilaçlarla alakalı yetiştiricileri uyardı.

Ödül, Veteriner Hekimlerin tüm hayvanlarda muayene, teşhis ve tedavi konusunda yasal olarak tek yetkili meslek grubu olmakla birlikte reçete yazma konusunda da akademik düzeyde yetkin tek meslek grubu olduğunu belitti.

Başkan Ercan Ödül, “Özellikle doğu sınırı illerde uzun yıllardır kanayan bir yara olarak tespit ettiğimiz, ülkemize yasadışı yollarla sokulan, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış, içeriği yani etken maddesi ülkemizde yasal olmayan, Maliye Bakanlığı tarafından vergilendirilmemiş kaçak ilaçlar ülkemiz hayvan ve insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Bölge Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak seçildiğimiz 2018 yılından beri bu konuda toplumda ve yetkili mercilerde farkındalık oluşturmaya gayret gösterdik. 2019 yılında Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığımız toplantıda kendilerine konuyu izah ettik. Özellikle Iğdır İlimizde varolan bu kaçak veteriner ilaçların yetiştiriciler tarafından ucuz olması nedeniyle tercih edilmesi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ülkemizde üretimi yasak olan bazı hormonların, yeşil ve kırmızı reçeteye tabii olarak satılması gereken anestezik ilaçların ve ette, sütte kalıntı bırakan antibakteriyel ilaçların piyasada rağbet gördüğünü üzülerek görüyoruz” dedi.

Ödül, “Bu amaçla ülkemizde ilk defa Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odamız arasında bir işbirliği sağlanmış ve Iğdır İlimizde kaçak veteriner ilaçları için denetimlere hızlı bir biçimde başlanmıştır. Denetim ve yol kontrollerinde menşei Irak, Afganistan, İran gibi ülkeler olan birçok veteriner ilacı yakalanmış olup ruhsatsız bu ürünler yediemine alınmış, satış yapan kişi ve işyerleri cezai müeyyideler tabii tutulmuştur. Denetim ve kontrollerin artarak devam edecektir. Yetiştiricilerimizin etkeni, orijini, menşei bilinmeyen, ne koşullarda nakil olduğu ortaya konulamayan, son kullanma tarihi tespit edilemeyen bu kaçak ilaçlara rağbet etmemelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Ödül, “ Veteriner ilaçları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden veteriner tıbbi ürün perakende satış yeri ruhsatı ve izini alan veteriner hekim kliniklerinde ve eczanelerde ancak ve ancak veteriner hekim reçetesi ile satılabilir. Bu ruhsata sahip olmayan, ilaç satma altyapısına, pratiğine haiz olmayan bakkal, market gibi yerlerden veteriner ilaçları satın alınmamalıdır. Veteriner ilaçların veteriner hekimlere danışılmadan satın alınması oldukça büyük sorunlara neden olmaktadır. Yetiştiricilerimiz veteriner hekimler tarafından muayene, teşhis ve tedavi protokolü izlenmeden, reçetelendirilmeden, ampirik ve kulaktan dolma bilgilerle satın alınan ve kullanılan ilaçların bazı hayvan grupları için antagonist yani zıt etkili ilaçlar olabileceği ve söz konusu hayvanların ölümlerine ya da sağlıklarını tamamen kaybetmelerine neden olabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Biz Veteriner Hekimler tüm hayvanlarda muayene, teşhis ve tedavi konusunda yasal olarak tek yetkili meslek grubu olmakla birlikte reçete yazma konusunda da akademik düzeyde yetkin tek meslek grubuyuz. Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Ülkemiz ve bölgemiz genelindeki tüm hayvan sahiplerini veteriner hekimlere muayene ettirmedikleri, reçete yazdırmadıkları ilaçları veteriner tıbbi ürünleri satış izini ve ruhsatı olmayan, yetkisiz işyerleri ve kişilerden almamaları ve ülkemize yasadışı yollarla giren ve hayvan sağlığı ve insan sağlığına ciddi zararlı etkileri olan kaçak veteriner tıbbi ürünleri satın almamaları konusunda uyarıyoruz” şeklinde konuştu.

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