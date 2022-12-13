Başkan Ercan Ödül’den asılsız görüntülere tepki

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, bazı sosyal medya hesapları üzerinden ‘Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ yayınlanan görüntülerin gerçeği aratmadığını belirtti.

Kedi ile köpeklerin aç bırakıldığı, tedavilerinin yapılmadığı izlenimi verilen görüntülerine anlam veremediğini ifade eden VHO Başkanı Ercan Ödül, “Kars Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bazı Sosyal Medya hesapları üzerinden yayınlanan video görüntüler Oda Başkanlığımızca incelenmiş ve video içeriğinde söz konusu merkezdeki sahipsiz kedi ve köpeklerin aç bırakıldığı, tedavi ve bakımlarının düzenli bir biçimde yapılmadığı izlenimi verilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir” dedi.

Ödül, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yerel yönetimler sahipsiz hayvanları bulundukları yerden alınıp kısırlaştırma, gerekli aşılama ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra alındıkları yere bırakılır. Kars Belediyesi uzman ekipleri tarafından belediye mücavir alanı içinde bulunan tüm sahipsiz kedi ve köpekleri Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek Kars Belediyesinde görevli veteriner hekim meslektaşlarımız tarafından tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra tekrar alındıkları ortama bırakılmaktadır. 2020 yılı Ekim ayından itibaren modernize edilerek hizmetlerini aralıksız sürdüren Kars Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin sağlık durumları, barınma ve beslenme gibi tüm yaşamsal ihtiyaçları Belediye bünyesinde hizmet veren Odamız üyesi Veteriner Hekimler ve uzman personel tarafından düzenli olarak karşılanmaktadır. Bir yandan Kars Belediyesi belediye mücavir alanı içinde yeralan sahipsiz kedi ve köpekler için tüm imkanlarını kullanarak görevini yerine getirmeye çalışırken diğer yandan da Kars Valimiz Sayın Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars Özel İdaresi ve Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası işbirliğinde sürdürdüğümüz "Hayvan Sağlığı Mobil Aracı" projemiz ile belediye mücavir alanı dışında kalan Merkez ve İlçe köylerimizde sağlık taraması, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ülkemizde bir ilk olma özelliği bulunan "Hayvan Sağlığı Mobil Aracı" projemiz ile 45 günde 2021 adet kuduz aşısı, 71 adet kısırlaştırma, 52 adet mikroçip çalışması yapılmış olup sözkonusu proje aralıksız bir biçimde devam etmektedir. Bu proje ile şehir merkezinde sayısı devamlı olarak arttığı gözlenen sahipsiz hayvan populasyonu yerinde rehabilite edilerek köylerimizden şehir merkezine rehabilite edilmemiş sahipsiz hayvan girişinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Ödül, “01.01.2023 tarih itibariyle sahipli kedi ve köpeklerin tanımlanması, kimliklendirilmesi ve mikroçiplerinin takılması süreci tamamlanacağından kolluk kuvvetlerimiz tarafından yol kontrollerinde araçlarda taşınan kedi ve köpeklerin sahiplilik durumları ve pasaportları kontrol edilerek, pasaportu ve tanımlama mikroçipi bulunmayan kedi ve köpekleri taşıyan kimselere ilgili kanunlar uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır. Yol kontrollerinin artması da şehir merkezinde bulunan sahipsiz hayvan populasyonunu kontrol altına alınması bakımından Bölge Odamız tarafından memnuniyetle karşılanan bir uygulama olacaktır. Ülkemizde sahipsiz hayvanlar konusunda ilk projeleri gerçekleştiren Veteriner Hekimleri Odası olma özelliği taşıyan Bölge Veteriner Hekimleri Odamız Kars, Ardahan ve Iğdır İllerinde çeşitli alanlarda görev yapan toplam 509 adet veteriner hekim üyesi ile bölgemizde ülkemizin gündeminde yeralan mesleğimizle alakalı her konuda olduğu gibi sahipsiz hayvanlar konusunda da proje, strateji üretmeye, bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Görev ve sorumluluk alanında olan tüm iş ve işlemlerde olduğu gibi "sahipsiz hayvanlar" konusunda üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getiren Kars Belediyesi kurumsal kimliğini ve mesai mevhumu gözetmeksizin hizmet veren başta Kars Belediyesi bünyesinde çalışan veteriner hekim meslektaşlarımız olmak üzere ülkesine ve bölgesine kamu yararı ve halk sağlığı için hizmet etme yemini etmiş biz bölge veteriner hekimlerini töhmet altında bırakan, sahipsiz hayvanlar konusunda kişisel çıkar ve menfaatleri uğruna gerçeklerle alakası olmayan sözkonusu video ve kurguları yayınlayan kişi ya da kişileri şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.