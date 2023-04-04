Başkan Coşkun Altun, esnafın sorunlarını dinledi

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafın sorunlarını dinledi.

Kars’ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, vatandaş odaklı hizmetlerini sürdürüyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Altun, kendisine iletilen sorunları çözümünü sağlıyor.

Başkan Coşkun Altun, ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Altun, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Selim’de alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra, Otogar, Millet Bahçesi, Doğalgaz, sıcak asfalt yollar, park ve bahçeler, Hayvan Pazarı gibi önemli projeleri hayata geçiren ve Selim’i yaşanılabilir hale getiren Altun, 2023 yılı inşaat sezonunda da birçok projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Selim’e hizmet emek için göreve geldiğini İfade eden AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, “Esnafımızı ziyaret ettim. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledim. Neler yapılabileceğini konuştuk. İlçe de birlikte yaşıyoruz. Onların sorunlarını kendi sorun olarak görüyorum. Esnafın sorun ve sıkıntılarını gidermek için belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

Esnafa hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulunan Başkan Coşkun Altun, daha sonra belediye hizmet binası geçti. Altun’un esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.