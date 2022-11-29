Başkan Çalkın, vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çakın, vatandaşlarla evlerinde bir araya geldi. Vatandaşlara misafir olan Çalkın, çay içti, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, beraberindeki Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ve Tanıtım ve Medya Başkanı Naim Kaya ile birlikte gece gündüz demeden, dur durak bilmeden hane ziyaretlerinde gönüllere dokunuyor.

Güçlü Türkiye’yi, güçlü teşkilatla her alanda inşa etmek için; 2023‘e doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalarda Çalkın, hane ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını dinliyor, sorunların çözümü noktasında yetkililerle görüşüyor.

Hane ziyaretlerinde vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da ileten Başkan Adem Çalkın, vatandaşlara Cumurbaşkanı Erdoğan ve AK Partiye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

AK Parti hükümetleriyle Kars’a yapılan yatırımları tek tek vatandaşlara anlatan Çalkın, vatandaşlardan 2023 seçimlerinde destek istedi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye desteklerinin tam olduğuna dikkat çeken Çalkın, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenin tam olduğuna da dikkat çekti.