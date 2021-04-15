Başkan Çalkın, müjdeyi verdi

KARS (İHA) AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, müjdeyi verdi. Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi’nin 11 kilometrelik yolunun projeleri onaylandı.

Çalkın, OSB ve KSS’nin yol ağı ve yağmur suyu şebekesinin yenilenmesinin bakanlık yatırım programına alındığını belirtti.

Başkan Çalkın, 16.145,800 keşif bedelli yol ve yağmursuyu şebekesi yapım işinin 29 Nisan 2021 tarihinde ihale edileceğini söyledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yaklaşık bir yıllık sürede yapılan çalışmalar neticesinde OSB ve KSS’ mizin 11 kilometrelik yol ağının ve yağmursuyu şebekesinin yenilenmesi için hazırlanan projeler onaylandı. Yapım işi Bakanlık yatırım programına alınmıştır. 16.145,800 keşif bedelli yapım işi 29.04.2021 tarihinde ihale edilecek olup OSB ve KSS’miz 2021 yılı içinde modern bir altyapıya kavuşacaktır” dedi.

Başkan Adem Çalkın, OSB ve KSS’nin yolu ve yağmursuyu şebeksinin bakanlık yatırım programına alınmasında emekleri olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan milletvekili Ahmet Arslan’a Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç , Vali Türker Türker Öksüz’e, OSB Müdürü Filiz Çalış ve emeği geçenlere teşekkür etti.