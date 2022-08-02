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Başkan Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu.

KARS 02.08.2022, 13:36
Başkan Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Digor’da vatandaşlarla buluştu.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’ın Digor ilçesine gelen Başkan Adem Çalkın, yine vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında ilgili kurumlarla istişarede bulundu.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, vatandaşlara AK Parti hükümetlerinin yaptığı yatırımları anlattı. Yatırımların süreceğini belirtti.

Vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Adem Çalkın, “Bizler sizlere hizmet için buradayız. Yol, su, tarım, sağlık ve ulaşım gibi önemli yatırımlardan Digor fazlasıyla yararlandı. Digor’u Kars’a ve Iğdır sıcak asfalt bölünmüş yollarla bağladık. Eğitimde, sağlıkta yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Digor’un gelişmesi ve kalkınması için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız” dedi.

Öte yandan vatandaşlarla buluşmanın ardından esnafı da ziyaret eden Çalkın, esnafa hayırlı işler diledi. Çalkın, daha sonra Digor’dan ayrıldı.

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