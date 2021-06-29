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Başkan Çalkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’da olan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

KARS 29.06.2021, 14:07
Başkan Çalkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’da olan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Çalkın, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye verdi. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalkın, aracılığıyla Karslılara selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre Kars’ı konuşan Başkan Adem Çalkın, Erdoğan’a her anlamda Kars’a ve Karslılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
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