Başkan Çalkın, Altun ile bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe, köy ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Çalkın, son olarak Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun’u makamında ziyaret etti.

Çalkın, Başkan Altın’dan ilçe yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Çalkın, Başkan Altun’a Selim’e kazandırdığı projelerden dolayı teşekkür etti.

Selim ilçesinin AK Partili belediye ile çehresinin değiştiğini ifade eden Başkan Çalkın, “Selim’de çok güzel projelere imza attık. Başta yollar olmak üzere Belediye Binası, Millet Bahçesi, Otogar, Hayvan Pazarı, park ve bahçeler, yürüyüş yolları, özellikle vatandaşların en büyük sorunu olan doğalgaz gibi yatırımlar ilçede hayata geçirildi. Vatandaş odaklı hizmetle Selim’in çehresi değişti. Ben başta başkanım olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Başkan Coşkun Altun, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a devam eden projelerle ilgili bir de sunum yaptı. Çalkın, daha sonra Selim Belediyesi’nden ayrıldı.