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Başkan Aydın, “Kars 36 Spor’a 368 bin lira destek sağlandı”

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, kulübe şuana kadar 368 bin lira bağış yapıldığı belirtti.

KARS 09.11.2021, 15:42
Başkan Aydın, “Kars 36 Spor’a 368 bin lira destek sağlandı”

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, kulübe şuana kadar 368 bin lira bağış yapıldığı belirtti.

Aydın, kulübünün giderinin ise 685 bin lira olduğunu ve Kars 36 Spor Kulübü’nün borcunun bulunmadığını kaydetti.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, basın toplantısı düzenledi. Aydın düzenlediği basın toplantısında kulübe yapılan bağış miktarını açıkladı. Kamuoyunda son günlerde ‘kulübe yüksek miktarlarla bağış yapıldığı’ dedikodusunun kendisini son derece üzdüğünü ve bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Ligi’nde mücadele eden Kars 36 Spor Kulüp Başkanı yaptığı açıklamada, “Hepimizin malumu olduğu üzere 9 Nisan 2021 tarihi itibari ile Başkanlığını aldığımız kulübümüze, geçen 7 ay boyunca katkıda bulunan herkese teşekkürü borç biliriz. Geçen bu süre zarfında yönetim olarak Kars36 Spor’umuzun halkın takımı olduğu bilinciyle, tamamen kapalı ve hiçbir sporcunun olmadığı şekilde aldığımız kulübümüzü, BAL liginde mücadele edecek biçimde hazır hale getirdik. Bu süreç bizim için oldukça zorlu geçmiştir. Çünkü kulübü kapalı aldığımız halde, 17 Nisan’da başlayacağı bildirilen BAL ligine takımı hazır hale getirmemiz gerekmiştir. Yönetim olarak 35 futbolcu belirledik. Bunların 24 ‘ü ile anlaşılarak teknik heyet ile takımımız 17 Nisan’ a hazır hale getirilmiştir” dedi.

Aydın, “Daha sonra pandemi dolayısıyla BAL ligi ertelenmiştir. Bu süreçte 2 ay boyunca takımımız tesislerimizde idmanlarını sürdürmüş ve masrafları tarafımızca karşılanmıştır. Sürecin sonunda BAL liginin pandemi dolayısıyla sıkıştırılmış lig usulü ile devam edeceği açıklanmıştır. Diğer kulüplerin sıkıştırılmış BAL ligine takım olarak sezon başından beri hazırlandıkları için, daha hazır oldukları gözlemlenmiştir. Bütçeler ve pandemi koşulları göz önüne alınınca Kars 36 Spor yönetimi olarak oy birliği ile sıkıştırılmış BAL liginde değil de, uzun soluklu BAL ligin de taraftar desteğini arkamıza alarak mücadele etme kararı alınmıştır. Temmuz ayı sonlarında Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edeceğimiz düşünülerek yeni teknik heyet ve futbolcu transferlerine başlanmıştır. Bu süreçte teknik heyet ve futbolculardan oluşan 28 kişilik kadromuz oluşturulmuştur. 2 ay boyunca Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek duruma gelmiştir. Yalnız ne yazık ki TFF’nin yaptığı duyuruda BAL ligi takımlarının Ziraat Türkiye Kupası’na katılamayacağı ve BAL liginin 31 Ekim’de başlayacağı açıklanmıştır. Bu süre zarfında takımımızı dağıtmayıp tesislerimizde çalışmalarımız soluksuz devam etmiştir” diye konuştu.

Bu açıklamaları yapma nedenimiz, kamuoyunda oluşan yüksek meblağlı bağış algısını düzeltmektir diyen Aydın, Kars 36 Spor Kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bağış paylaşımları, kamuoyunda meblağ belirtilmediği için bağışlar yüksek algılanmış ve kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Kars 36 Spor Yönetimi olarak, süreci her zaman şeffaf ve hesap verilebilir şekilde sürdüreceğimizi, Kars halkına ve tüm sporseverlere bildirmek isteriz. 10 Nisan’dan günümüze kadar 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları Teknik heyet maaşları, Sporcu peşinatları, Tesis giderleri, yeme-içme, elektrik, internet, Ulaşım giderleri, Trabzon kamp giderleri, sağlık malzemesi giderleri, antrenman, maç ve kamp spor malzemelerinin toplam maliyetleri yaklaşık 685 bin olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

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