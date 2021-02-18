Başkan Altun’un Regaip Kandili mesajı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altun yayımladığı mesajında, “Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Üç aylar Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır” dedi.

Başkan Coşkun Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam Aleminin üç aylarını ve Regaip kandilini tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”