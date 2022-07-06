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Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, minik misafirlerini ağırladı. Altun, belediye gelen misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

KARS 06.07.2022, 09:44
Başkan Altun minik misafirlerini ağırladı

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, minik misafirlerini ağırladı. Altun, belediye gelen misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.

Kars’ın Selim ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selim Belediyesi’ne aileleriyle birlikte gelen çocukların yanına gelerek bir süre sohbet etti. Çocuklarla sohbetini derinleştiren Altun, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler vererek belediye hizmet binasını gezdirdi.

Selim’de belediye başkanlığını 2 dönemdir yürüten Başkan Coşkun Altun, ilçeye yaptığı yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirirken, vatandaşlar arasında da çok seviliyor.

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