Başkan Alibeyoğlu’nun Basın Bayramı mesajı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Alibeyoğlu mesajında, “Kamuoyunu aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük gayret gösteren gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum. Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilincinde, tarafsız bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getirmeye çalışan gazeteciler; demokratik toplum düzeninin en büyük güvencesidir” dedi.

Alibeyoğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her türlü zor koşullara rağmen büyük bir fedakarlıkla görevini yerine getiren gazetecilerimiz halkımızın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu vesileyle Marmaris’imizin son iki yıldır yaşadığı felaketlerde sesimizi duyurmamıza katkı sunan gazetecilerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor, ilçemizde ve ülkemizde görev yapan değerli basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”