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Başkan Alibeyoğlu’ndan Çıldır-Aktaş müjdesi

Uzun zamandır Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nun gündeminde olan Kars’a Çıldır Aktaş Sınır Kapısı üzerinden ‘Sınır Ticareti Yetkisi’ verilmesi konusu 03 Aralık 2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KARS 06.12.2021, 11:49
Başkan Alibeyoğlu’ndan Çıldır-Aktaş müjdesi

Uzun zamandır Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nun gündeminde olan Kars’a Çıldır Aktaş Sınır Kapısı üzerinden ‘Sınır Ticareti Yetkisi’ verilmesi konusu 03 Aralık 2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kars’ın Iğdır-Nahcivan Dilucu Sınır kapısı üzerinden Sınır Ticareti Yetkisi bulunmasına rağmen, kapının Kars’a uzak olması sebebi ile sınır ticareti yapılamıyordu. Kars’a daha yakın ve ticaret anlamında daha erişilebilir bir yapıya sahip olan Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Sınır Ticareti Yetkisi alınması konusu uzun zamandır Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu’nun gündemindeydi. Alibeyoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Kars’ı ziyareti esnasında getirilen Çıldır-Aktaş Sınır Ticareti Yetkisi konusu olumlu sonuçlandı ve Kars Sınır Ticareti yetkisini aldı.

“Bir hayalimiz daha gerçek oldu”

KATSO’nun genç Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars’ın bir hayaline daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alibeyoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden ilimizin dış ticaret potansiyelini arttırmak, ithalat ve ihracat yapabilen firma sayısını arttırmak ve hem ilimize hem de ülkemize katma değer kazandırmak amacı ile birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu anlamdan eğitim ve seminerler düzenledik, firmalarımızı dış ülke pazarlarına götürdük, firmalarımıza danışmanlık hizmetleri verdik. Ancak, bu hizmetlerin genel anlamda geçici hizmetler olması sebebi ile dış ticaret anlamında olumlu neticeler alamadık. Kalıcı çözümler ortaya koyabilmek adına çevre iller üzerinde araştırmalar yaptık ve çevre illerin dış ticaret açısından gelişmiş olmasının ana sebeplerinden birinin komşu ülkeler ile sınır ticareti yetkilerinin bulunması olduğu, dolayısıyla kolay ve erişilebilir ticaret yapıldığı kanaatine vardık. Bu anlamda biz de KATSO olarak ilimize en yakın sınır kapısı olan ve son dönemlerde ticaret potansiyeli yüksek seyreden Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Sınır Ticareti Yetkisi alınabilmesi için çalışmalara başladık. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığımız, ilimizin siyasi temsilcileri ve Kars Valiliğimiz ile hep temas halinde olduk. En son TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ilimizi ziyareti esnasında konuyu dile getirdik ve raporumuzu sunduk. Girişimlerimiz netice verdi ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız Kars iline Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı üzerinden Sınır Ticareti yetkisi verilmesi hayalimiz gerçek oldu. İlimize ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Alibeyoğlu, “İlimizin Aktaş-Sınır Kapısı üzerinden Sınır Ticareti Yetkisi alabilmesi üzerine taleplerimizi ilettiğimiz ve desteklerini talep ettiğimiz TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, ilimiz Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç’a ve Kars Valimiz Türker Öksüz’e desteklerinden ötürü şahsım ve üyelerim adına şükranlarımı sunar, kararın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” ndiye konuştu.

“Sınır Ticaret nedir”

3/12/2021 tarih ve 31678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2/12/2021 tarihli ve 2021/4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” kapsamında yer alan illerin ihtiyaçlarının bir kısmının, sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemlerdir.

Sınır Ticaretini Kimler Yapabilir?

2021/4874 sayılı Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan esnaf ve tacir, sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilir.

Sınır Ticareti nerelerden yapılabilir?

Sınır ticareti kapsamında yapılacak ürün giriş ve çıkışı “yetkili gümrük kapısından” veya “Sınır Ticaret Merkezinden” yapılır.

Sınır Ticareti Belgesi Nereden Alınır?

Sınır Ticareti Belgesi, ilgili Valilikler tarafından düzenlenir. Karar kapsamındaki illerde yerleşik esnaf ya da tacirler sınır ticareti belgesi almak üzere ilgili ildeki Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurur. Söz konusu odalar talepleri Değerlendirme Komisyonuna iletir. Değerlendirme Komisyonu, başvuru tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde müracaatları inceleyerek sonuçlandırır. Müracaatları uygun görülen esnaf ve tacirlere, Valilikçe Sınır Ticareti Belgesi verilir.

Belgenin geçerlilik süresi 3 yıl olup, süre bitiminde talep üzerine Valilikçe yeni belge düzenlenir. Belge hiçbir şekilde devredilemez.

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