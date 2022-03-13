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Başkan Alibeyoğlu: “Kamu müteahhitleri iflas ediyor”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kamu Müteahhitlerinin iflasın eşiğinde olduğunu belirterek yetkililerden “fiyat farkı ve tasfiye hakkı” talep etti.

KARS 13.03.2022, 21:26
Başkan Alibeyoğlu: “Kamu müteahhitleri iflas ediyor”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kamu Müteahhitlerinin iflasın eşiğinde olduğunu belirterek yetkililerden “fiyat farkı ve tasfiye hakkı” talep etti.

Başkan Alibeyoğlu 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri” yasasının kamu müteahhitleri için yetersiz olduğunu, verilen fiyat farklarının piyasa fiyatlarının çok altında olduğunu, yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini aksi takdirde kamu müteahhitlerinin iflas edeceğini ve kamunun büyük zarara uğrayacağını söyledi.

KATSO Başkan Alibeyoğlu, “Covid-19 salgınının dünya ve ülkemizdeki olumsuz etkileri ve döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanmalar sonucunda piyasalarda fahiş fiyat artışları yaşanmaktadır. Ayrıca malzeme tedarikinde yaşanan sorunlar sebebiyle de işlerde önemli ölçüde gerilemeler yaşanmakta ve bu gerilemeler hızla devam etmektedir. Devam eden işlerde mevcut fiyat farkı hesaplama sistemi ve TUİK verileri, gelen olağanüstü reel fiyat artışlarından oluşan farkları karşılamamaktadır. Ayrıca, bir kısım kamu işleri sözleşmelerinde fiyat farkı bulunmadığından bazı yükleniciler hiçbir şekilde fiyat farkı alamamaktadırlar. Hal böyle olunca mevcut koşullarda birçok kamu müteahhidi iflas edecek ve kamu büyük oranda zarara uğrayacaktır. Konu sadece müteahhitlerin iflas etmesi veya bazı yüklenicilerin sektörden çekilmesi değildir. Asıl sorun 250 alt sektörün ana lokomotifi olan inşaat sektörünün duracak olmasıdır. İnşaat sektörü, demirinden boyasına, ahşabından mobilyasına, cam sanayinden pvc’sine, hırdavattan emlak sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 250 alt sektörü beslemektedir. Yetkililerimizi bu duruma önlem almaya ve fiyat farklarında piyasa koşullarını göz önüne almaya davet ediyorum aksi durumda ülke ekonomisinde ve istihdam hayatında önemli kırılmalar meydana gelecektir” dedi.

“Fiyat farkları verilerek işlerin bitirilmesi sağlanmalıdır”

Fiyat farklarının verilerek işlerin bitirilmesi gerektiğine dikkat çeken Alibeyoğlu, “Covid-19 salgını etkisi ve döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanmalar sonucunda meydana gelen yüzde 200-300 artışlar ile kamu müteahhitleri iflasın eşiğine gelmiştir. Mevcut şartlarda kamu müteahhitlerinin işlerini teslim etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yetkililerimiz 01.01.2021 tarihini baz alarak işin bitimine kadar reel piyasa fiyatları oranlarında ’fiyat farkı’ vermeli ve işlerin bitirilmesini sağlanmalıdır. Aksi durumda kamu ve yükleniciler büyük zarara uğrayacaktır" diye konuştu.

“Tasfiye hakkı sağlanmalıdır”

Başkan Alibeyoğlu “Kamu ile iş yapan firmalarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de birtakım işlerin finansal ve teknik olarak devam etmesinin mümkün olmayışıdır. Bu nedenle reel piyasa fiyatlarına uygun fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız ’tasfiye hakkı’ tanınması ve teminatların iade edilmesi gerekmektedir. Bu durum piyasalarımız açısından son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“2022 Yılı için oluşturulan birim fiyatlar piyasaların altında kalmaktadır”

Birim fiyatlarının piyasaların altında kaldığını ifade eden KARSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Kamu ihaleleri kapsamında 2022 yılı için oluşturulan birim fiyatlar reel piyasa koşullarını yansıtmamaktadır. Açıklanan birim fiyatların piyasa fiyatlarının altında kaldığını gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla mevcut koşullarda sunulan birim fiyatlar ile yüklenilecek bir kamu işinin teslim edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki oluşturulan birim fiyatlar kapsamında hiçbir yüklenicinin ihaleye dahil olacağını ön görememekteyiz. Dolayısıyla 2022 birim fiyatları reel piyasalar kapsamında tekrar gözden geçirilmelidir. İvedi olarak Fiyat Farkı ve Tasfiye Kararnamesi çıkarılmalı 01.01.2021 tarihinden bu yana gelişen olumsuz şartlardan dolayı işlerini teslim edemeyen kamu müteahhitleri teminatları iade edilmelidir. Ayrıca 2022 yılı için oluşturulan birim fiyatlar tekrar gözden geçirilmeli yeni ve piyasa şartlarına uygun birim fiyatlar ilan edilmelidir. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ve bizlerin yetkililerimizden talebidir.”

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