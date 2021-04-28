Başkan Alibeyoğlu, “Esnafın ödemeleri 1 ay ertelenmelidir”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, esnafın başta vergi ve SGK olmak üzere kamu ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz, çeki senet ve kredi taksitlerinin 1 ay süreyle ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, “ 27 Nisan tarihli tam kapanma kararı nedeni ile üyelerimizin Vergi, SGK, kamu ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz, Çek, senet ve kredi taksiti gibi banka ödemelerinin en az 1 ay süreyle ticari piyasaların normalleşene kadar ötelenmesi gerekmektedir” dedi.

Esnafın telafisi güç durumlarla karşı karşıya kalacağını ifade eden KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Aksi takdirde esnaflar ve tacirler, sicil ve ekonomik anlamda telafisi güç durumlarla karşı karşıya kalabilir. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümet yetkililerinden bu konuda gereken desteği bekliyoruz. Üyelerimiz adına dile getirdiğimiz, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının uzatılması talebini dikkate alan ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etmesi kararı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.