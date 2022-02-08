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Başkan Alibeyoğlu, “Doğu Kapı’nın açılması bölgeye değer katacak”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 1993 yılına kadar Türkiye ile Ermenistan arasında demiryolu ulaşımı için kullanılan ancak, 1993 yılında diplomatik sorunlar nedeniyle kapatılan Doğu Kapı Sınır Kapısı’nın tekrar açılamasının gündeme gelmesinin yatırımcılar ve Kars halkı arasında heyecan oluşturduğunu belirtti.

KARS 08.02.2022, 16:36
Başkan Alibeyoğlu, “Doğu Kapı’nın açılması bölgeye değer katacak”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, 1993 yılına kadar Türkiye ile Ermenistan arasında demiryolu ulaşımı için kullanılan ancak, 1993 yılında diplomatik sorunlar nedeniyle kapatılan Doğu Kapı Sınır Kapısı’nın tekrar açılamasının gündeme gelmesinin yatırımcılar ve Kars halkı arasında heyecan oluşturduğunu belirtti.

Alibeyoğlu, sınır kapısının açılması bölgeye değer katacağını kaydetti.

KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Kars’ın Akyaka ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Ermenistan’ın Gümrü şehrine yakınlığı ile dikkat çeken Doğu Kapı Sınır Kapısı’nın tekrar açılmasının gündeme gelmesi ilde ve bölgede heyecan oluşturmuştur. Yatırımcıların Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nı arıyor ve bölgeye yatırım yapmak istiyor. Bu vesile ile yatırım ve teşvikler konusunda bilgi ve destek talep ediyor. Doğu Kapı hem karayolu hem demiryolu ağı ile Kars’a bağlanmalıdır” dedi.

“Sanayi ve ticaret hız kazanacak”

Alibeyoğlu, Doğu Kapı üzerinden Ermenistan’ın Gümrü Şehri ve diğer şehirleri ile yapılacak ikili ticaret ve bu ticarete bağlı oluşturulacak sanayinin bölgeye hız kazandıracağını söyledi.

Son dönemlerde Ermenistan ile yaşanan diplomatik temasların yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade eden Başkan Alibeyoğlu, “Ülkenin çeşitli bölgelerinden yatırımcılar Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nı arıyor. Ermenistan üzerinden Azerbaycan, Kafkasya ve Orta Asya’ya ile ticaret yapmak istiyorlar. KATSO’dan yatırım alanları, yatırım teşvikleri, destekler, OSB, Lojistik Merkez teşvikleri gibi alanlarda bilgi talep ediyorlar. Ülkemiz ve Ermenistan arasında son dönmelerde yaşanan diplomatik temasları yakından takip ediyoruz ve bölge ve ülke ticareti açısından gerekli önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

“Kars turizminde patlama yaşanacak”

Kars turizminde patlama olacağına dikkat çeken Başkan Alibeyoğlu, “Ermenistan ile süren diplomatik temasların olumlu sonuçlanması ve bunun neticesinde Kars ile Ermenistan arasında kara ve demiryolu ile bağlantı kurulması halinde Ermenistan’dan, Kars’taki tarihi yapılara ve dini mekanlar yoğun turist akını beklemekteyiz. Nihayetinde tarihte Kars ilinde milyonlarca Ermeni halkı yaşamlarını sürdürmüş ve bu topraklarda birçok iz ve eser bırakmıştır. Birçok Türk vatandaşı da şimdiki Ermenistan topraklarında doğup büyümüştür. Ermenistan sınırları içerisinde yer alan birçok köy atalarımızın izlerini taşımaktadır. Diplomatik sorunların ortadan kalkması ve kara ve demiryolu bağlantısının kurulması ile karşılıklı olarak turizm gelişecek ve bu turizm patlaması iki ülkenin de faydasına olacaktır. Hali hazırda Ermenistan sınır kapısının açılması halinde günübirlik turizm turları yatırımı yapmayı bekleyen firmalarımız bulunmakla birlikte, otel-konaklama, kozmetik, tekstil yatırımları yapmak için fizibilite çalışmaları yapan firmalar ile de temas halindeyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, Ermenistan ile kurulacak temaslar neticesinde karşılıklı tarımsal ürün ticaretinin önü açılacağını belirti.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu daha sonra özetle şunları söyledi:

“Tarımsal ürünlerin ticareti tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sağlayacak ve bu alanda yatırımları tetikleyecektir. Ermenistan’ın Kars iline yakın bir konumda olması taşıma ve nakliye maliyetlerine doğrudan etki edeceğinden ve Lojistik Merkezi, Demiryolu hattının varlığı, Karayolu ulaşımının elverişli olması, Ermenistan ve Azerbaycan ile ticareti düşünen firmaların yatırım konusunda Kars ilini tercih etmelerini sağlayacaktır. Gürcistan ve İran üzerinden dolaylı olarak Ermenistan ile ticaret sürmektedir. Diplomatik meselelerin neticelendirilmesi halinde İlimiz de ticari anlamda bu potaya girecek ve ticaret dolaylı yollardan değil doğrudan Kars üzerinden gerçekleşecektir. Özellikle tekstil, gıda, yapı malzemeleri ve inşaat sektörlerinde büyük potansiyeli görmekteyiz ve bu alanlarda büyük yatırımların olacağına inanmaktayız. Ticaretin yanı sıra tarih ve din turizmi de gelişecek ve ilimiz bölgenin ticaret ve turizm üssü konumuna gelecektir. Ermenistan ile sınır birlikteliğinin kurulması halinde, yıllarıdır kapalı kalan ve ürününü satamadığı ve emeğinin karşılığını alamadığı için göç eden köylülerin toprağının başına geçmesini sağlayacak ve tersine göçü tetikleyecektir. Yeni ve bakir bir pazar olan Ermenistan pazarı bölge halkının on yıllarca hayaliydi. Bu hayale artık çok yakınız. Sınır ticareti, ithalat ve ihracat kapsamında bölge halkı ve bölgenin aktörleri olarak üzerimize düşeni yerine getirmemiz gerekmektedir. Kars’ı Ermenistan’a bağlayan Doğu Kapı Sınır Kapısı mevcut demiryolu ve karayolu altyapı çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Ticarette zaman kaybetmemek gerekir. Yatırımcılar Kars ilindeki çalışmaları ve hareketlilikleri yakından takip etmektedir. Bu anlamda altyapı çalışmaların yaşanacak gecikmeler yatırımcıların başka illere yönelmesine neden olacaktır. Dolayısıyla zaman kaybetmeden altyapı çalışmalarına başlamamız gerekmektedir.”

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