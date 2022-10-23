Başkan Adem Çalkın, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Adem Çalkın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Karadağ Mahallesi’ni ziyaret etti.

Çalkın, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Mahalle sakinlerinin sorunları dinleyen Çalkın, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla bağlantı kurarak sorunlarının çözülmesini istedi.

Gittiği her yerde sevgiyle karşılanan Adem Çalkın, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Başkan Çalkın, daha sonra Karadağ mahallesinde ayrıldı.