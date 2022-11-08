Başkan Adem Çalkın, ‘Milletin Kapısı’nda sorunları dinliyor

Uzun yıllar AK Parti İl Teşkilatı’nın çeşitli kademelerinde görev alan 2015 yılında İl Başkanı olarak atanan Adem Çalkın, ‘Milletin Kapısı’ AK Parti’de vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Başkan Adem Çalkın, göreve geldiği 2015 yılından günümüze kadar yapılan bütün seçimlerde AK Parti’nin Kars’tan 1’inci parti çıkmasında önemli rol oynarken, özellikle 15 Temmuz’da hain darbecilerin püskürtülmesinde etkili oldu.

Sürekli vatandaşlarla iç içe olan Çalkın, vatandaşları sorunlarını kendi sorunu biliyor, çözümü için elinden gelen her şeyi yaparak vatandaşların AK Parti İl Başkanlığı’nda güler yüzle uğurluyor.

AK Parti İl Başkanlığı’nın kapılarını sonuna kadar açık tutan Başkan Adem Çalkın, makamında ağırladığı vatandaşların, başta sağlık olmak üzere, eğitim, iş gibi sorunlarını dinleyerek, vatandaşların sorunlarını ilgili müdürlüklülere ileterek çözüyor.

Vatandaşların hizmetinde olduklarına dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, “Bizler vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Amacımız vatandaşlarımıza hizmetlerin en güzelini vermek” dedi.

“Bizleri geri çevirmiyor”

Her türlü sorunlarını Başkan Adem Çalkın’a taşıdıklarını ifade eden vatandaşlar, “AK Parti kendi evimiz, istediğimiz zaman gelip başkan görüşüyoruz. Her türlü sorunlarımızı dinliyor, bir olsun bizlere tavır yapmıyor. İşlerimizi sorunlarımızı hemen çözüyor. Hizmeti, insanlığı, insana değer verildiğini biz AK Parti ile gördük. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dediler.

Öte yandan ‘Milletin Kapısı’ AK Parti de vatandaşları kabul eden Başkan Çalkın, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Vatandaşlarının sorun ve sıkıntılarını dinledi. Tek tek not aldığı sorunların çözümü için yetkililerle görüştü. Sorunların çözümünü istedi.