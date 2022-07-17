BAL’a katılımda 18 Temmuz son gün

2022-2023 Futbol sezonunda Kars 36 Spor’un aralarından bulunduğu 200 takımın Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligin katılım başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihinde sona eriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan başta Kars 36 Spor olmak üzere diğer kulüplerin, katılım belgelerini en geç 18 Temmuz 2022 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı’na göndermeleri gerekiyor.

BAL’a 2022-2023 sezonunda 200 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 127’ si 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de yer alan takımlardan, 61’ i Bölgesel Amatör Lig’de yer alacak Yerel Lig takımlarından, 12’si ise 2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig’den BAL’a düşen takımlardan oluşuyor.