BAL Ligi’nde Kars derbisi heyecanı

Kars’ta, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor karşılaşması heyecanı yaşanıyor.

20 Şubat 2022 Pazar Günü saat 13.00’de Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarlarından birlik beraberlik çağrısı geldi.

İyi olan tarafın kazanması çağrısında bulunan taraftarlar, hafta sonu kazanan tarafın Kars olması dileklerinde bulundular.

Öte yandan Kars 36 Spor ve Kağızman Gençlerbirliği Spor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Her iki takımında kazanmak için saha çıkacağı belirtilirken, Kars 36 Spor geçen hafta Ağrı karşısında kaybedilen puanın telafisini yapmayı planlıyor. Kağızman Gençlerbirliği Spor ise Ardahan karşısında aldığı galibiyeti, Yeşil Beyazlı ekip karşısında alarak yoluna devam etmeyi düşünüyor.

Kars 36 Spor Kağızman Gençlerbirliği Spor 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 13.00’de Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak.