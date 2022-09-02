Azerbaycan heyetinden Vali Öksüz’e ziyaret

Azerbaycan’dan Kars’a bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gelen heyet, Vali Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Milletvekili Dr. Musa Guliyev, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ve Gence İşadamları Birlik Başkanı Zafer Memmedov, makamında kabul eden Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Azerbaycan-Türkiye arasında yaşanan olumlu gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Ayrıca ziyarette, 2 ülke arasındaki ticaret ve işbirliği konuları istişare edildi. Ziyaret sonrası taraflar bir birlerine plaket takdim etti.