Ateş’ten Kaymakam Kemelek’e ziyaret

Silvikültürel Uygulamalar konulu Teorik ve Uygulamalı Eğitimine katılmak üzere Sarıkamış’a gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş ve Bölge Müdürü Oktay Ayatay Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarete Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürü Hüseyin Karakaya, Sarıkamış Orman İşletme müdürü Mustafa Alptekin Gelegen’de hazır bulundu.

Sarıkamış Kaymakamı Kemelek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Müdür yardımcısı Ateş, kaymakamlığın ardından Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü’nde personelle bir araya geldi.