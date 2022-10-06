Atatürk’ün Kars’a gelişinin 98. yıldönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kars’a gelişinin 98. yılı törenle kutlandı.

Valilik binası önündeki Atatürk Heykeline Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Hakan Tunç, çelenk konulmasıyla başlayan tören daha sonra salonda devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam eden tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin yaptı. Çetin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek milli mücadele döneminde gerekse Cumhuriyetin Kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezmiştir. Doğusundan batısına yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, ilçelere ve köylere gitmiş; gittiği yerlerde halk ile iç içe olmuştur. Halkın görüşlerini almış ve tespitlerde bulunmuştur. Bu görüş ve tespitlerin ışığında halkın desteğini de arkasına alarak Cumhuriyetin kurulmasını, ilke ve inkılaplarının oluşumunu sağlamıştır. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sık sık düzenlediği yurt gezileri Cumhuriyetin ilk on beş yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önemi vardır. Atatürk’ün bu yurt gezilerinden biri de 1924 yılında 29 Ağustos’tan 18 Ekim’e kadar 51 gün süren gezisidir. Atatürk bu gezisinde yanında eşi Latife (Uşaklıgil) Hanım, Yozgat Milletvekili Salih (Bozok), İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver),Gaziantep Milletvekili Ali (Kılıç), Rize Milletvekili Rauf (Benli), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik (Bıyıkoğlu), Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı (Tekke), Başyaver Ruhi Su ve daha birkaç kişi de vardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 06 Ekim 1924 Pazartesi saat 09:30’da özel bir katarla eşi ve maiyetindekilerle birlikte Sarıkamış’tan Kars’a hareket etmiştir.9.Kolordu Komutanı, Sarıkamış Belediye Reis’i, Jandarma Kumandanı ve Kars’tan gelen heyet, Mustafa Kemal Paşa’ya bu ziyarette refakat etmişlerdir. Beyaz ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş üç vagondan ibaret olan katarın, Mustafa Kemal Paşa’yı taşıyan vagonuna Cumhuriyet Sancağı konulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve konukları taşıyan treni yol boyunca ve istasyonlarda halk bayraklarla karşılamaya çıkıyor, coşkun gösterilerle uğurluyorlardı. Kars sınırında, Kars Valisi İbrahim Ethem Bey, Kars Mebusu Ömer Lütfü Bey, Halk Fırkası Reis-i Bekir Bey, Belediye Reis’i Cihangiroğlu İbrahim Bey tarafından karşılanan Mustafa Kemal Paşa, saat 12:00 civarında Kars’a ulaşmıştır” dedi.

Çetin, “İstasyondan Türk Ocağına ait binaya kadar yollara halılar döşenmiş, halk ve öğrenciler yolun iki yanına dizilmişti. Süslü arabalar, atlılar ve yöresel kıyafetleriyle halk, istasyonu doldurmuştu, Karslılar büyük kurtarıcıyı coşkuyla karşılıyor, adım başı kurbanlar kesiliyordu. Atatürk, Türk Ocağı’nda kısa bir süre dinlendikten sonra Hükümet Binası’na geldi. Burada Kağızman ve Ardahan’dan gelen özel heyetlerle bir süre görüştü. Halk, okul ve yol istiyordu. Daha sonra Belediye’ye geldi. Kars’ın ihtiyaçları, yapılan işler konusunda ilgililerden bilgi aldı. Bir süre önce meydana gelen yer sarsıntısı, Kars ve çevresinde geniş zararlar vermiştir. Atatürk, devlet yardımının, en kısa zamanda Kars’a ulaşacağını, bundan emin olmalarını söyledi. Daha sonra Komutanlığı ziyaret etti. Kars Numune Okulundan sonra Atatürk, Kız Okulu’na geldi. Kadın ve erkek öğretmenlerin verdiği çayda bulundu. Akşam Kars Valisi’nin Konağında verilen elli kişilik ziyafete katılan Gazi Mustafa Kemal, Kars’ta kendisine gösterilen alakadan çok memnun olmuş, bölge sorunları ve muhit hakkında verilen izahatı büyük bir alaka ile dinlemiş ve meselelerin halledilmesi için teşebbüste bulunacağını ifade etmiştir. Bu sırada çevre şehir ve kasabalardan devamlı heyetler geliyor, Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı davet ediyorlardı. Daha sonra Atatürk, Kars Türk Ocağı’nı şereflendirdi. Gençler zengin bir program hazırlamışlardı. Önce konuşmalar oldu, şiirler okundu. Kars’ın kurtuluşu ile ilgili bir temsil verildi. Gecenin en büyük sürprizi "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" "Askerin Milletin Devletinle çok yaşa" türküsü ile birlikte oyunu olmuştu. Kız ve erkek oyuncular hem oynuyor hem de türküyü hep bir ağızdan söylüyorlardı. Salon alkıştan inliyordu. Atatürk ve Latife Hanım, birkaç kere yerinden kalkarak gençleri selamlamışlardı. Riyaset-i Cumhur Başkatibi Tevfik imzası ile Başvekil İsmet Paşa’ya ve Dahiliye Vekili Recep Bey’e gönderilen 30 Eylül 1924 tarihli telgraftan anlaşıldığına göre Mustafa Kemal Paşa, Kars ve Ardahan havalisinde beş gün kalmayı düşünmüştür. Fakat Başvekil İsmet Paşa 06 Ekim’ de Kars’ta bulunan Mustafa Kemal Paşa’ ya gönderdiği acil telgrafta Musul meselesinde meydana gelen önemli gelişmelerden dolayı Reis-i Cumhur’un acilen Ankara’ya dönmesinin uygun olacağını bildirmiştir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, Kafkas Halk Oyunları ekibin gösteri yaptı. Programda, Karslı aşıklar seslendirdiği kahramanlık türküleriyle son buldu.