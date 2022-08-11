Arslan: Akyaka çıkmaz sokak olmaktan kurtulacak

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kars’ın Akyaka ilçesine ziyarette gerçekleştiren 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Doğu Kapı’nın açılmasının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İlçeye gerçekleştirdiği ziyarette Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal ve Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ile bir araya gelen Arslan, Akyaka’daki çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Akyaka’nın sınırda olduğuna ve Doğu Kapı’nın kapalı olması nedeniyle çıkmaz sokak haline geldiğine dikkat çeken Arslan, konuya ilişkin kaymakamlıkta yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Doğu Kapı’nın açılması konusunun olduğunu vurgulayarak, “30 yıldır Ermenistan’ın Karabağ işgali nedeniyle kapanan Doğu Kapı, Kars’ı, Akyaka’yı çıkmaz sokak haline getirmişti. Bu çıkmaz sokağın açılabilmesi Kars’ın Ermenistan üzerinden Orta Asya’ya erişebilmesi bölgemiz insanı için çok değerlidir.” İfadelerini kullandı.

‘Türkiye’nin de desteğiyle Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmış olması ve buna bağlı olarak Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin olumlu bir şekilde gelişiyor olması Türkiye -Ermenistan sınırında da kapının açılması konusunda yeni adımlar atılmasını beraberinde getirdi’ diyen Ahmet Arslan; “Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmasıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin de normalleşmeye başladığını anlatan Arslan, "Biz bir taraftan Doğu Kapının açılması mücadelesi verirken bir taraftan da şu açıklamayı yapmıştık, ’Karabağ işgal altında olduğu sürece, Azerbaycanlı kardeşlerimiz orada göçkün durumda olduğu sürece ,bizim için onların tekrar topraklarına erişmesi Karabağ’ın kurtuluşu her şeyden önemlidir demiştik. Hamdolsun.” Şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki normalleşme süreci sonrasında Akyaka sınır bölgesinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Ahmet Arslan, “Teknik ekipler her iki ülke sınırında da çalışma yürütüyorlar, bizim beklentimiz Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki problemin biran önce bitirilmesi, her iki ülkenin ulaştırma koridorları anlamında iş birliği yapması ve buna bağlı olarak Türkiye-Ermenistan ulaştırma koridorlarının açılması bölgemizin ve ülkemizin bu konumdan yararlanması. Bunun için çalışmalar olumlu ilerliyor, inşallah Doğu Kapıyı kısa sürede hem demiryolu hem de kara yolu anlamında açıp iki ülkenin ulaştırma koridorunu bütünlemek istiyoruz, güzergahta yakın zamanda da çalışmalar yapıldı demiryolu ile ilgili bir sıkıntı yok, demiryolu yenilenmiş durumda. 30 yıldır Kars ve Akyaka çıkmaz sokak, biz bu çıkmaz sokaktan çıkıp tam tersine bir ulaştırma koridoruna kavuşmak istiyoruz, onun için de süreçlerin biran önce bitmesi ve yolların hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.