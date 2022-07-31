banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay’dan emsal yıllık izin kararı
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta

Arpaçay’da çevre yolu aydınlatılıyor

Arpaçay’da çevre yolu aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

KARS 31.07.2022, 09:51
Arpaçay’da çevre yolu aydınlatılıyor

Arpaçay’da çevre yolu aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

Arpaçay Belediyesi’nin girişimleriyle başlatılan çalışmalarla Arpaçay Çevre yolu ile ilçe giriş çıkışları ışıl ışıl oluyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Çevre yolunda yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı. Yetkili elektrik dağıtım şirketi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Çevre yolunda önemli bir eksik gideriliyor. İlçe giriş çıkışlarıyla birlikte yapılan aydınlatma çalışmaları Arpaçaylılara hayırlı olsun. Tabi Arpaçay çevre yolu uluslar arası taşımacılıkta önemli bir güzergah, İran’dan, Türkiye çeşitli illerinden hareket eden tırlar, Arpaçay’dan geçerek Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a giriş yapıyor. Bu açıdan da çevre yolunun ışıklandırılması gerekiyor. Çok güzel oldu. Artık Arpaçay giriş çıkışları ve çevre yolu ışıklandırmasıyla da bir başka güzel oldu” dedi.

Öte yandan Arpaçay’da yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar ışıklandırma çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
29°
parçalı bulutlu