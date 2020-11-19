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Arpaçay’da Atatürk Parkı ağaçlandırıldı
Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca yapımı tamamlanan Atatürk Heykeli’nin de bulunduğu Atatürk Parkı ağaçlandırıldı.
KARS 19.11.2020, 12:03
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Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca yapımı tamamlanan Atatürk Heykeli’nin de bulunduğu Atatürk Parkı ağaçlandırıldı.
Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Geleceğe Nefes Ol” projesi kapsamında Atatürk Parkını bölge şartlarına uygun ağaçlar dikerek, ağaçlandırdı. Dikilen ağaçlara can suyu verildi.İnşaat mevsimin sona ermesiyle birlikte Arpaçay belediye Başkanlığı’nca yapılan çalışmalarda sona erdi. Başkan Erçetin Altay, 2021 yılında belediye çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceğini belirtti.