Arpaçay Ovası sulaması inşaatı tamamlanıyor

Arpaçay Ovası Sulaması 2. kısım tamamlama inşaatı masaya yatırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde yer alan Arpaçay Ovası Sulaması 2. Kısım Tamamlama İnşaatı kapsamında eksik kalan imalatları tamamlamak suretiyle 47 bin 100 dekar alanın sulanmasına imkan sağlanmak amacı ile 2020 yılında ihalesi yapılan işin 2021 yılında çalışmalarının sürdürülmesi çerçevesinde toplantı düzenlendi.

DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal, Bölge Müdür Yardımcısı Sebahattin Şamcı, ilgili Şube Müdürleri ile yüklenici firmanın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda, Arpaçay Ovası Sulaması 2. Kısım Tamamlama İnşaatı kapsamında eksik kalan imalatları tamamlamak suretiyle, 2021 yılında yapılacak çalışmalar esnasında oluşabilecek sorunlar ve 2021 yılı ödeneği ile ne kadar bir alanın sulamaya açılacağı değerlendirildi.