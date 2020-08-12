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Ardahan’da bulunan şahin ve kukumav kuşu Kars’ta tedavi altına alındı
ARDAHAN’DA BULUNAN ŞAHİN VE KUKUMAV KUŞU KARS’TA TEDAVİ ALTINA ALINDI(KARS-İHA)
KARS 12.08.2020, 09:44
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Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) ekipleri tarafından bulunan yaralı şahin ve yavru kukumav kuşu Kars’ta tedavi altına alındı.
Saha çalışması yapan DKMP Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri kanadı kırık şahin ve yavru kukumav kuşu buldu. Muhafaza altına kuşlar daha sonra Kars’a gönderildi.
Kars’a getirilen yaralı şahin ve yavru kukumav kuşu, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.
Burada tedavi altına alınan şahin ve yavru kukumav kuşu, tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.
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