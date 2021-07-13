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ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü İsabeyoğlu basınla bir araya geldi

ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü görevine atanan Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

KARS 13.07.2021, 13:08
ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü İsabeyoğlu basınla bir araya geldi
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ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü görevine atanan Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelin salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü İsabeyoğlu, ARAS EDAŞ elektriğin kentteki yatırımları ve çalışmalarıyla ilgili hakkında bilgi verdi.

Kars’ta özellikle kayıp kaçak önemli bir başarı yakaladıklarını ifade eden Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, kayıp kaçak konusunda tolerans tanımadıklarını ve kayıp kaçak ekipleriyle yürütülen çalışmalarda kaçak elektrik kullanımın önüne geçtiklerini belirtti.

Kars giriş çıkışlarında özelikle Erzurum yolu güzergahında ışıklandırma çalışmaları yapılacağına da dikkat çeken İsabeyoğlu, vatandaşların kesintisiz elektrik kullanımını sağlamak için önemli yatırımlar yaptıklarının da altını çizdi.

Sıcak ve sohbet ortamında geçen toplantıda daha sonra basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.
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