ARAS EDAŞ elektrikten Kars’a 5 milyonluk yatırım

ARAS EDAŞ İl Koordinatörlüğü’nce yaklaşık 5 Milyon TL.’lik yeni bina ve enerji dağıtım trafo merkezi Kars’a yapılıyor. Trafo merkezinin kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor.

Kars’a 20 yıllık eski bir teknolojiyle hizmet veren Kars Dağıtım Merkezi son teknolojiyle üretilmiş cihazlarla kentti ışıklandıracak.

Yürütülen çalışmalardan dolayı Kars’ta kısmi elektrik kesintilerinin olacağını ifade eden Kars ARAS EDAŞ İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, “Kars Paşaçayır Mahallesi’nde bulunan ve şehrin enerjisini karşılayan Kars Dağıtım Merkezi 20 yıllık bir teknoloji ile şehre enerji veriyordu. Şimdi tamamen modernizasyon yaparak son teknoloji ile üretilmiş olan tesisatlarla şehrin enerjisini sağlamak için yaklaşık 5 milyon TL’lik bir yatırımla yeni bir bina yaptık. Bina ve enerjiyi hazır hale getirebilmek için eski binadan yeni binaya enerji aktarımlarını yapmamız gerekiyor. Bu nedenle 25-26 Ekim tarihlerinde şehir merkezinde kısmi elektrik kesintileri yapmak zorunda kalacağız” dedi.

İsabeyoğlu, “Bu enerji yenileme çalışmamız şehrimizin altyapısını, geleceğini garanti altına almak için yapmamız gereken bir yatırımdı. Şimdiden oluşturabileceğimiz mağduriyetten dolayı ve kesintilerden dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Kesintilerin bildirimi konusunda müşterilerimize SMS yoluyla yapacağımız çalışmaları bildirdik” diye konuştu.