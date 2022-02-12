Karslı Aşık İlgar Çiftçioğlu’nun “Ani Şehrinde” şiiri kurumlarda sergilenecek.

Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Polat’ın sponsorluğunda tablosu yaptırılan Aşık İlgar Çiftcioğlu’nun “Ani Şehrinde” şiiri kurumlarda sergilenmek üzere Kars Valisi Türker Öksüz başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Oğuz, İl Kültür ve Turizm Müdür Hayrettin Çetin, Müze Müdürü Yavuz Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guluyev, Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Erkan Aydın, Kafkas Üniversitesi Öğr. Üyesi Adem Balkaya, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Zülfükar Gürboğa, ve Kars Dolunay Derneği Başkanı Faruk Ocak’a hediye edildi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Elm. Fulya Öksüzoğlu’nun tasarımı ile yapılan tabloda fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli’nin hediyesi olan Ani surları fotoğrafı kullanıldı.