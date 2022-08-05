“Ani Kısa Metraj Belgesel Film Yarşıması” yoğun talepler üzerine uzatıldı.

Kars’ın ve bölgenin önemli tarihi, kültürel ve turistik değeri olan Ani Ören Yeri’ne ilişkin belgesel film yapımına teşvik etmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Özsüz’ün himayelerinde Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen “Ani Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması’nın başvuru süreleri katılımcılardan gelen talepler üzerine uzatıldığı bildirildi.

15 Haziran 2022 tarihinde başlayan “Ani Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması” başvuruları 23 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Yarışmanın Ön Jüri Değerlendirmesi 27 Ekim 2022-31 Ekim 2022,

Seçici Kurul Değerlendirmesi 1 Kasım 2022-5 Kasım 2022 ve

Yarışmada dereceye girecek yarışmacılarının ödülleri ise 13 Kasım 2022 tarihinde verilecek.

Öte yandan yarışmaya katılacak yarışmacılar; filmin linkini ve varsa şifresini anikisafilmyarismasi@gmail.com mail adresine direkt göndererek başvuru yapabilirler. Ayrıca www.kars.gov.tr üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.