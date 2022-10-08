Alibeyoğlu, Başkan, Acay Meclis Başkanı seçildi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Seçimleri ile Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimlerde, Ertuğrul Alibeyoğlu 26 delegenin tamamının oyunu alarak tekrar Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, İdris Acay da 26 delegenin tamamının oyunu alarak KATSO Meclis Başkanlığına seçildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Meclis Başkanı İdris Acay, Yönetim Kurulu Üyelikleri ise Fikret Balkay, Abdulkadir Sarıdağ. Zülküf Kop, Kadir Bozan, Beyhan Mor ve Sinan Metin Yılmazel’den oluştu.

Bakan Alibeyoğlu, yeni yönetim Kars’a ve ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.