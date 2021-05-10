Akyaka Kanyonu kadın eli değdi

Akyaka’da uzun yıllar çöplük olarak kullanılan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki kanyona kadın eli değdi.

Yıllarca hiç kimsenin el vurmadığı kanyonu Kaymakam Nur Sevin Özbek Çakas, baştan aşağıya temizleterek turizm destinasyonları arasında yerini almasını sağladı.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünden başlayarak Kayakköprü köyünde sona eren 10 kilometre uzunluğundaki kanyon doğal güzellikleriyle görenleri etkiliyor.

Geçmişte Ergine çöplüğü olarak bilinen bölgenin çöplerinin döküldüğü kanyon Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas’ın girişimleriyle baştan aşağıya temizlendi. Kaymakam Çakas’ın girşimleriyle 2019 yılının sonlarında çöpleri temizlenen ve ortasından geçen Kars Çayı’nın etrafına taşkın koruma duvarları örülen kanyondan 100 kamyon çöp çıkarıldı.

Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas’ın başlattığı çalışmalarla kanyon girişinde bulunan tarihi Şahnalar Demir Köprü’de onarıldı. Kanyon ile bir bütün olarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak olan Akyaka Kanyonu özellikle doğasporu severlerin ilgi odağı olacak.

Akyaka Kaymakamlığı’nca kanyonda piknik alanları, yürüyüş parkurlarının yapımının da tamamlanmasıyla birlikte kanyon Kars turizminin hizmetine sunulacak. Geçmişe de ışık tutan Akyaka kanyonu Yavuz Sultan Selim’in 1516 Çaldıran Savaşı dönüşü ve IV. Murat’ın da 1636 Revan Seferi dönüşünde vadiyi kullandığı biliniyor.