AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’dan CHP’ye tepki

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’dan CHP’te tepki geldi.

Başkan Adem Çalkın, AK Parti’nin böylesi taciz ya da yüz kızartıcı suçlarındaki hassasiyetinin olması gerekenin en üst düzeyinde olduğunu belirtti.

Çalkın, CHP’nin temizliğe öncelikle ve özellikle kendi cenahından başlaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yönetimi ve milletvekillerinin yargı süreci devam eden münferit bir olaydan amacı halka ve Hakka hizmet olan STK ve camiaları , daha ötesi aynı inanca inanan ve aynı imana sahip insanları töhmet altında bırakacak şekilde yaptıkları açıklamalarını esefle kınıyorum. Zira böyle bir hadiseyi ferasetli milletimizin inancıyla esasen de temsilcileri kurumlarla irtibatlandırmak da gayrı ahlakı bir durum ve tutumdur” dedi.

Çalkın, “AK Parti’nin böylesi durumlarda, taciz ya da yüz kızartıcı suçlarındaki hassasiyeti, olması gerekenin en üst düzeyindedir. Ayrıca bunun CHP ve şürekası tarafından sorgulanması da ayrı bir garabet ve komedidir. CHP, temizliğe öncelikle ve özellikle kendi cenahından başlamalıdır. Bilakis yakın tarihte bazı partililerin yüz kızartıcı suç nedeniyle medyada gündem oldukları da tarihin kayıtlarındadır. Bu gibi suçlara matuf bir CHP’nin esas amacı da siyasi kazanım elde etmekten başka bir şey değildir. Uzun zamandır CHP’nin bu durumu siyasi ve hastalıklı bir vak’a halini almıştır. Helalleşmeyle başlayan süreç maalesef dindar camiayla haksız hesaplaşmaya dönüşmüştür” diye konuştu.

CHP’nin bu fiilleriyle söylemden eyleme dönüşmeyen bir parti haline geldiğine dikkat çeken Çalkın, “Bu açıklamalar aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğine atılmış bir fitnedir. Fakat Anadolu irfanı ve necip milletimiz, bu oyunun da farkındadır. Bu gibi hastalıklı ve marazlı zihniyetlere asla prim vermeyecektir. Olayın vuku bulmasından bugüne kadar devlet ve yetkili organlar, azami hassasiyeti göstermiş; mağduru deşifre etmeden mutedil ve hakkaniyetli bir yaklaşım sergilemiştir. Yargı mekanizması da gerekli tahkikatı yaparak maddi hakikate, adaletin tecellisine ve tesisine vesile olacaktır. Son olarak dindar kesim ve camiayı zan altında bırakan açıklamaları nedeniyle CHP’yi kınıyor, bu kesimle hesaplaşmaya değil helalleşmenin anlamına uygun davranmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.