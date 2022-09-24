AK Kars Milletvekilleri hastaneyi ziyaret etti

AK Parti Kars Milletvekilleri, hastanede yatan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Bir takım programlara katılmak üzere Kars’a gelen AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatmakta olan hastaları odalarında ziyaret etti. Milletvekilleri, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, hasta yakınlarına aldıkları hizmetleri sordu. Hasta yakınların hastane personellerinin kedileriyle çok iyi ilgilendiklerini belirtmeleri üzerine milletvekilleri vatandaşlara her hangi bir sıkıntıları olduklarında kendileriyle bağlantı kurmalarını istedi.

Milletvekilleri Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yetkilerinde hastanenin durumu hakkında bilgi aldı. Bir süre hastane yetkilileriyle görüşen milletvekilleri daha sonra hastaneden ayrıldı.