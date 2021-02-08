Ahmet Tevfik Paşa Konağı turizme kazandırılacak

Kars’ta uzun yıllar atıl durumda kalan ve yıkılmaya yüz tutan Ahmet Tevfik Paşa Konağı, belediye tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak.

Kars Kalesi eteklerinde bulunan, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisttin ziyaret ettiği Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın restorasyon çalışmalarına 2021 inşaat sezonunda başlanılması planlanıyor.

Kars’ta tarihi evlerinin turizme kazandırılacağına dikkat çeken Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kars’ta turizm anlamında yapmamız gereken çalışmalar içerisinde yer alan Ahmet Tevfik Paşa Konağı konusunda proje çalışmalarını başlattık ve ivedilikle restorasyonuna başlayarak yeniden Kars turizmine kazandıracağız. Bu proje çalışmaları içerisinde önem verdiğimiz Ahmet Tevfik Paşa Konağı, bu konak bu yıl içerisinde restorasyon projesi hazırlayıp çalışmaları başlatacağız” dedi.

Merkezi Kars’ta bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın hazırlanacak projeye destek vermesi beklenirken, Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın uzun yıllar sonra gündeme gelmesi ise turizmcileri sevindirdi.