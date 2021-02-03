banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti

İçişleri Bakanlığı’nın 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil yardım numaralarının “112” çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara uygulaması, Kars’ta da hayata geçirildi.

KARS 03.02.2021, 12:20
2
112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti

İçişleri Bakanlığı’nın 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil yardım numaralarının “112” çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara uygulaması, Kars’ta da hayata geçirildi.

110-İtfaiye, 177-Orman Yangın ve 156-Jandarma İmdat numaralarını tek bir çağrı numarası altında birleştiren ve Türkiye’nin 56’ncı “112 Acil Çağrı Merkezi”, GAMER Hizmet Binası’nın açılışı yapılarak, çağrı kabulüne başladı. GAMER Hizmet Binası’nın açılışını; Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın yaptı.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çağrı kabul ofisinde gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün faaliyete geçmesi nedeniyle bir araya geldiklerini belirtti. Karaman, “Ülkemizde acil çağrı numaralarının tek elde toplanmasına yönelik Acil Çağrı Merkezi Projemiz 2003 yılından bu yana yürütülmektedir. 110, 177 ve 156 alanında acil çağrı numaralarımız burada faaliyete geçti” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, “112 Çağrı Merkezi bünyesinde yani tek elde bütün acil çağrıları toparlayabilmek ve böylece hem vatandaşımızın acil çağrı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak hem bu çağrı numaraları arasındaki işbirliğini, koordinasyonu güçlendirmek yani etkinliği ile verimliliğini artırmak ve böylece vatandaşımız hızlı bir şekilde acil bir durumda devletin ilgili kurumlarına ulaşabilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

15 acil çağrı karşılayıcı olmak üzere 24 personelin görev yapacağına dikkat çeken Öksüz, önümüzdeki günlerde diğer çağrı numaralarının da bu merkezde toplanacağını kaydetti.

Son olarak söz alan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Bütün kurumlarımız insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına birçok projeyi hayata geçiriyor, bu da onlardan biri. Ayrı ayrı çağrı numaralarıyla insanların kafasının karışmasından ise insanlar tek bir numarayı arayacaklar burada otomatik olarak her gelen çağrının talebine bağlı olarak çağrı bir yere yönlendirilecek ve çözüm üretilecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Öksüz, Arslan ve Karaman gelen ilk çağrılara yanıt vererek, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili kurumlara yönlendirdi.

Öksüz, Arslan ve Karaman daha sonra Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek, personele başarılar diledi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16