112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti

İçişleri Bakanlığı’nın 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde tüm acil yardım numaralarının “112” çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara uygulaması, Kars’ta da hayata geçirildi.

110-İtfaiye, 177-Orman Yangın ve 156-Jandarma İmdat numaralarını tek bir çağrı numarası altında birleştiren ve Türkiye’nin 56’ncı “112 Acil Çağrı Merkezi”, GAMER Hizmet Binası’nın açılışı yapılarak, çağrı kabulüne başladı. GAMER Hizmet Binası’nın açılışını; Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın yaptı.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çağrı kabul ofisinde gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün faaliyete geçmesi nedeniyle bir araya geldiklerini belirtti. Karaman, “Ülkemizde acil çağrı numaralarının tek elde toplanmasına yönelik Acil Çağrı Merkezi Projemiz 2003 yılından bu yana yürütülmektedir. 110, 177 ve 156 alanında acil çağrı numaralarımız burada faaliyete geçti” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, “112 Çağrı Merkezi bünyesinde yani tek elde bütün acil çağrıları toparlayabilmek ve böylece hem vatandaşımızın acil çağrı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak hem bu çağrı numaraları arasındaki işbirliğini, koordinasyonu güçlendirmek yani etkinliği ile verimliliğini artırmak ve böylece vatandaşımız hızlı bir şekilde acil bir durumda devletin ilgili kurumlarına ulaşabilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

15 acil çağrı karşılayıcı olmak üzere 24 personelin görev yapacağına dikkat çeken Öksüz, önümüzdeki günlerde diğer çağrı numaralarının da bu merkezde toplanacağını kaydetti.

Son olarak söz alan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Bütün kurumlarımız insanımızın hayatını kolaylaştırmak adına birçok projeyi hayata geçiriyor, bu da onlardan biri. Ayrı ayrı çağrı numaralarıyla insanların kafasının karışmasından ise insanlar tek bir numarayı arayacaklar burada otomatik olarak her gelen çağrının talebine bağlı olarak çağrı bir yere yönlendirilecek ve çözüm üretilecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Öksüz, Arslan ve Karaman gelen ilk çağrılara yanıt vererek, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili kurumlara yönlendirdi.

Öksüz, Arslan ve Karaman daha sonra Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek, personele başarılar diledi.