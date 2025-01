Dijital stratejilerle ses dünyasına yön verdiklerini vurgulayan Karnaval Medya Grubu CEO’su Burak Can, yılın ikinci yarısında yüzde 75 gibi etkileyici bir büyüme yakaladıklarını ve reklam veren sayısında rekor seviyede artış elde ettiklerini açıkladı. Can, “Özellikle finans/sigorta, otomotiv ve bilgi teknolojileri sektörlerinde ciddi bir ivme kazandık. Bilgi teknolojileri alanındaki büyümemiz ise tam yüzde 294 gibi etkileyici bir seviyeye ulaştı” diyerek başarının altını çizdi.

Türkiye’nin en büyük dijital ses platformu olan Karnaval Medya Grubu, inovatif stratejiler ve iş modelleriyle 2025’e güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2024’te elde ettikleri dikkat çekici büyüme oranlarına değinen Karnaval Medya Grubu CEO’su Burak Can, yeni dönemde Karnaval’ın dijital ses dünyasında standartları yeniden tanımlayacağını vurguladı. Can, “Ses dünyasının geleceğini belirleyen adımlarımızı sıklaştırırken, markaları ve dinleyicileri merkezimize alıyoruz. 2025’te Voice2Be iş modelimizle markalara yenilikçi çözümler sunmayı sürdürecek, “Canlı Kal” mottosuyla kullanıcı deneyimini zirveye taşıyacağız” dedi.

2024 yılı boyunca Karnaval, yenilenen mobil uygulaması ve web sitesi ile dijital platformlarda etkin bir şekilde yerini aldı. Bu süreçte uygulama indirme oranları yüzde 83 artarken, web trafiğinde yüzde 75 oranında bir büyüme yaşandı. Markanın geliştirdiği Voice2Be iş modeli, reklam alma oranlarına da yansıdı. 2024 boyunca en çok reklam veren sektörler sırasıyla finans/sigorta, otomotiv ile bilgi teknolojileri oldu. 2024’te finans ve sigorta sektöründe yüzde 71 büyüme kaydedilirken, otomotiv sektörü yüzde 245 büyüdü. Bilgi teknolojileri sektöründe ise yüzde 294 oranında etkileyici bir büyüme gerçekleşti.

Voice2Be ile ses pazarlamasında dönüşüm

Voice2Be iş modeliyle markalar, 2024 yılında sesin pazarlamadaki gücünü daha etkin bir şekilde kullanarak dijital stratejilerini yeniden tanımlama fırsatı buldu. Bu süreçte Karnaval, markalara yenilikçi çözümler sunarak sektörde fark yaratmayı başardı. Sesi yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda markaların hedef kitleleriyle duygusal bağ kurmasını sağlayan bir güç olarak tanımladıklarını belirten Burak Can, “Ses dünyası, dijital devrimin en etkili alanlarından biri. Karnaval olarak bu dönüşüme liderlik ediyoruz.” dedi.

Yeni yapılanma sürecini tamamladı

2024’te başarılı bir yapılanma sürecini de tamamladıklarına dikkat çeken Burak Can, bu sayede yönetim kadrosunu daha dinamik ve inovatif bir yapıya kavuşturduklarına değindi. Yeni yönetim kadrosunun grubun küresel dijital ses dünyasının lideri olma hedefine rehberlik ettiğini kaydeden Burak Can, “2024’te her biri alanında uzmanlardan oluşan güçlü kadromuzla gelişmiş veri analitiği kullanımı ve yapay zeka entegrasyonu gibi alanlardaki yatırımlarımızı hızlandırdık. 2025’te teknolojik altyapı yatırımlarımız, yapay zeka destekli kişiselleştirme teknolojileri ile kullanıcılarımıza ve markalarımıza sunduğumuz interaktif bir deneyimi zenginleştireceğiz” diye belirtti.

Pop ve rap zirvedeki yerini kurudu

Süper FM, Metro FM, JoyTürk, Virgin Radio Türkiye ve JoyFM gibi Türkiye’nin en çok dinlenen ulusal radyo frekanslarının yanı sıra, farklı müzik zevklerine hitap eden 30’a yakın dijital radyo frekansı ve 12 farklı konuda hazırlanmış podcast serileriyle dijital ses dünyasına yön veren Karnaval Medya Grubu’nun verileri 2024’e ışık tutuyor. Buna göre, 2024’te bir önceki yılda olduğu gibi en popüler müzik türleri rap ve pop oldu. En çok dinlenenler sırasıyla hip- hop’un efsane isimleri Ati242, BLOK3, Dedublüman, pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu ile Semicenk, Lvbel C5 ve Ezhel oldu.

2025’te zirveyi zorlayacak

2025’te dinleyicilerinin eğilimlerine yanıt veren yeni içeriklerle ses dünyasına yön vermeye devam edeceklerini belirten Burak Can, “2024’te medya sponsorluklarının ötesine geçerek etkinlik alanlarında daha fazla görünürlük elde ettik. Bu da indirme ve dinlenme oranlarımıza yansıdı. Bu etkinliklerin de katkısıyla marka bilinirliğimizi pekiştirirken, kullanıcılarımızla ve markalarla daha da güçlü bağlar kurduk. 2025 ses dünyasına kazandırdığımız yeniliklerle zirveyi zorladığımız bir yıl olacak” ifadelerinde bulundu.