banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Karlı dağları yuva yapan hudut kahramanları görev başında

Güncel 28.01.2021, 13:08
Karlı dağları yuva yapan hudut kahramanları görev başında
1/49

Teröristlere geçit vermeyen kahramanlar, yerli silahlarla donatılan üs bölgesinde kuş uçurtmuyor