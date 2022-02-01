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Karla kaplanan tepeyi kayak pistine çevirdiler

Güncel 01.02.2022, 11:01
Karla kaplanan tepeyi kayak pistine çevirdiler
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Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında karla kaplanan tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.