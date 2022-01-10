banner528

banner526

banner527

banner420

Karayolunda onlarca araç mahsur kaldı

Güncel 10.01.2022, 17:31
Karayolunda onlarca araç mahsur kaldı
1/12

Yüksekova-Hakkari karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.