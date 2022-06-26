banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi’nde incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan, Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi’nde incelemelerde bulundu.

KARAMAN 26.06.2022, 14:50
Vali Tuncay Akkoyun Karabaş Veli Külliyesi’nde incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan, Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, Siyahser Mahallesinde bulunan ve Karamanoğulları Beyliği döneminde kesme taş malzeme ile yapılan; cami, türbe, tekke ve imaretten oluşan, iki bölümlü bir yapı halinde inşa edilen Karabaş Veli (Siyahser Sultan) Külliyesi’ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Vali Akkoyun, ataların emaneti olan bu tarihi yapıların sonraki kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, Siyahser Camii girişinde bulunan II. Abdülhamid Hân’a ait tuğrayı ve imaret bölümünde bulunan şadırvanı inceledi.

Yorumlar (0)
28°
açık