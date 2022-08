Vali Tuncay Akkoyun: “Kadına şiddet aynı zamanda aile içerisine yapılan şiddettir”

Karaman’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’nın değerlendirildiği toplantıda Vali Tuncay Akkoyun, kadına yönelik şiddetle kararlılıkla mücadele edileceğine vurgu yaparak, “Hep birlikte çabalayarak şiddeti gündemimizden çıkaracağımıza inanıyorum.” ifadeleri kullandı.

“Kadına yönelik şiddetin toplumumuzda isminin dahi anılmaması gerekiyor.”

KADES uygulamasının önemine değinen Vali Tuncay Akkoyun, “Kadına yönelik şiddet maalesef gündemden düşüremediğimiz bir konu. Şiddet başlı başına bir sıkıntı ve artık toplumumuzda şiddet kavramını kaldırmamız gerekiyor. Özellikle kadına yönelik şiddetin toplumumuzda isminin dahi anılmaması gerekiyor. Bu anlamda şu an burada kurulda bulunan her bir üyeye çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü her birimiz belli bir kurumu temsil ediyoruz, her birimiz bu toplumda yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadınlarımız toplumun inşası noktasında çok büyük fedakârlıklar yapmaktadır.”

Kadınlarımızın toplumun temeli olduğunun altını çizen Akkoyun, “Özellikle kadınlarımız toplumumuzun temelidir. Çocuğun eğitimi, büyütülmesi ve toplumun inşası noktasında ne kadar büyük fedakârlıklar yaptıklarını görmekteyiz. Maalesef bu kadar fedakârlıklarının yanında şiddete maruz kalmaları tahammül edilebilir bir durum değil. Bu bağlamda kadınlarımızın şiddete maruz kalmamaları, böyle bir ihtimalin dahi içerisinde olmamaları noktasında her birimize, hem bu toplumun bir ferdi olarak hem de temsil ettiğimiz makamlar itibariyle çok büyük sorumluluk ve görevler düşüyor” diye konuştu.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele, hemen hemen her toplantıda gündeme getirdiğimiz bir konu”

Hep birlikte yapılan çalışmalar sonucunda şiddetin yok edileceğine inandığını söyleyen Akkoyun, “Kadına yönelik şiddetle mücadele, hemen hemen her toplantıda gündeme getirdiğimiz bir konu. Kurum çalışanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza şiddet ile ilgili hassasiyet göstermeleri konusunda talimatlarda bulunuyoruz. Hem dinimizin hem de geleneğimizin gereği olarak eşit yaşam haklarına sahip kadınlarımızın şiddete maruz kalması bizlerin yapacağı gayretli çalışmalar sonrası toplumumuzun gündemi olmaktan çıkacaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde, kadınların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmelerini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şiddetle mücadele hususunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Şiddetle mücadele konusunda kararlı bir duruş sergilediklerini belirten Vali Tuncay Akkoyun, “Kadına şiddet aynı zamanda aile içerisine yapılan şiddettir. Yapılan çalışmalarla kadına şiddetle mücadele edilirken aynı zamanda aile içi şiddetle de mücadele edilmektedir. 2022 yılı içerisinde tüm Türkiye’de 5 milyon erkeğe “Kadına El Kalkamaz” sloganıyla kadına yönelik şiddetle mücadele alanında bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilmesi hedeflenmektedir. İlimizde hedeflenen sayı 20 bin olmasına rağmen Nisan ayı itibariyle 22 bin erkeğe ulaşılmıştır” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda yapılan çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve KADES uygulaması, Kadın Konukevi açılması ile ilgili konular da görüşüldü. Vali Tuncay Akkoyun, toplantı sonunda katkılarından ve yapmış oldukları çalışmalardan dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.