Vali Tuncay Akkoyun: “Bizim asıl hedefimiz bağımlılık ihtimalini ortadan kaldırmak”

Karaman’da 2022 yılı 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği sunumla başlayan toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele hususunda yürütülen çalışmaları konu alan sunumlar ile devam etti.

“Bizim asıl hedefimiz bağımlılık ihtimalini ortadan kaldırmak”

Bağımlılıkla mücadele konularının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerin amacına değinen Vali Tuncay Akkoyun, “Bizim asıl hedefimiz bağımlılık ve devamında gelişen bağımlılık suçlarına maruz kalma ihtimalini ortadan kaldırmaktır” dedi. Akkoyun, bağımlılığı önlemek maksadıyla verilen eğitimlerde kamu kurumlarının ve STK’ların işbirliği içerisinde olması gerektiğini belirterek, “Bağımlılıkla tek başına mücadele etmek zordur. Bu nedenle tüm kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız işbirliği içerisinde olmalıdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz konuyla alakalı eğitimler vererek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz sahada vatandaşlarımızla bir arada bulunarak aynı zamanda vatandaşlarımızdan destek alarak bağımlılıkla mücadele edilmelidir. Bağımlılık sadece bir gruba özgü problem olmayıp toplumun genelini ilgilendirmektedir. Nitekim toplumun cüzi bir kesiminde ortaya çıkan bağımlılık hali toplumun diğer kesimlerini de olumsuz etkilemekte, toplumu tehdit etmektedir. Bu itibarla bağımlılığı toplumsal bir tehdit olarak değerlendirmeli ve bağımlılıkla mücadele hususunda hepimiz üzerine düşen görevleri yerine getirmeliyiz” diye konuştu.

Daha sonra Vali Tuncay Akkoyun, bağımlılıkla mücadele hususunda spor faaliyetlerinin önemine işaret edip, spor faaliyetlerinin artırılması konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Toplantıya, Karaman Belediye Başkanı Vekili Neslihan Akkaya, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.