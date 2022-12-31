Vali Tuncay Akkoyun: “2023 yılı ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olacak”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, "2022 yılını geride bırakarak milletimiz ve tüm insanlık için daha mutlu ve daha müreffeh olmasını dilediğimiz yeni bir yıla giriyoruz” dedi.

Vali Tuncay Akkoyun, yeni yıla girilmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akkoyun, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olacak olan 2023 yılında da kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, kutlu tarihimizden aldığımız ilhamla asrımızın ’Türkiye Yüzyılı’ olması için devletimize ve milletimize hizmet etme gayretimizin daha da artacağını ifade etmek istiyorum. İlimizin gelişmesi adına 2022 yılında her alanda yapılan yatırımların ve gerçekleştirdiğimiz projelerin, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılında da kararlılıkla devam ettirilmesi en önemli hedefimizdir. Bu düşüncelerle 2023 yılının Karaman’ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum.”