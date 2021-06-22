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Vali Işık’tan trafik personellerine başarı belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özveriden dolayı emniyet ve jandarma trafik personellerine başarı belgesi ile ödüllendirdi.

KARAMAN 22.06.2021, 12:07
Vali Işık’tan trafik personellerine başarı belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özveriden dolayı emniyet ve jandarma trafik personellerine başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen program Valilikte gerçekleştirildi. Ödül törenine İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kenan Ay ile belge alacak olan trafik personelleri katıldı. Vali Işık, trafik güvenliğinin sağlanmasındaki gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma trafik personellerini tebrik etti. Vali Mehmet Alpaslan Işık, trafik personellerine başarı belgelerini verdi.
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