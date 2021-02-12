Vali Işık’tan muhtarlara teşekkür belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021 afet eğitim yılı programı ve pandemi sürecinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı köy ve mahalle muhtarları için düzenlenen teşekkür belgesi dağıtım törenine katıldı.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen program, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han’ın katılımcılara yönelik verdiği Afet farkındalık eğitimi konulu sunumu ile başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun’un yeni tip korona virüs salgını ve covid-19 aşılama çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından program İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim ve okullarla ilgili yaptığı bilgilendirmeyle devam etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, ”Bugün dünyamız ve özelinde ülkemiz daha sık afete maruz kalıyor. Bu afetler bazen doğa olayı, bazen teknolojik bazen meteorolojik değişikliklerden kaynaklanıyor. Hatta son pandemiyi de belki bir afet olayı olarak tanımlamamız mümkün. Geçen yıl içinde iki büyük deprem, onlarca sel ve heyelan gibi doğal afetler yaşadık. Yine kuraklık gibi bir felakette iklim değişikliği sonucu tüm dünyayı tehdit eder hale geldi maalesef. İşte bu afetlerin bazılarını önlemek, bazılarının da etkilerini ve tahribatını en aza indirmek mümkün. Bu afetlere karşı alınacak teknik önlemlerin yanında toplumun tüm kesimlerini afetler konusunda bilinçlendirip, farkındalığı sürekli eğitim faaliyetleri ile sağlamlaştırmak sayesinde olabilir. Farkındalığı arttırmak için İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı ’Afetlere Hazırlık Yılı’ olarak ilan edildi” dedi.

Vali Işık, oluşturulan farkındalığı, ulusal ölçekte planlı eğitimle güçlendirmek içinse 2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilerek Afet Eğitim Seferberliği başlatıldığını ve verilecek eğitimlerle toplumda afet bilincinin gelişmesi ve afet kültürünün yerleşmesinin hedeflendiğini söyledi. Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ve bu süreçte sel gibi deprem gibi birçok doğal afetin yaşandığına dikkat çeken Vali Işık; “Şüphesiz ki bu üzücü durumların yaşanmasında son zamanlarda yaşanan iklim değişikliklerinin önemli bir payı var. İşte bu afet riskini azaltmak için il afet riskini azaltma planları yapılmaktadır. İRAP planları da bugünlerde gündeme getirilecek. Biz ilimizde bu çalışmalara başladık. El birliği ile bu çalışmaları sonlandıracağız ve çok güzel bir plan ortaya koymayı amaçlıyoruz. Vatandaşların da içerisinde bulunduğu ve katılması gereken bir farkındalık planı olacak. Bu konuyla ilgili AFAD daire başkanlığından gelecek bir daire başkanımız ile birlikte konunun enine boyuna ele alındığı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

Muhtarlardan alınan önlem ve tedbirlere riayet ederek gevşemeden ve konunun ciddiyetine vararak Covid-19 ile yürütülen mücadeleye katkı vermelerini isteyen Vali Işık, “Biliyorsunuz korona virüs ile mücadelemiz sizin ile birlikte aksamadan, gevşemeden sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Mücadelemizin etkin ve kararlı bir şekilde yürütebilmesinde siz muhtarlarımızın rolü çok büyük. Sizler bizim elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımızsınız. Bugüne kadar bu süreci dört dörtlük bir şekilde yürüttünüz. Şahsım ve Karaman halkı adına, gerek siz muhtarlarımıza ve gerek sizler gibi mücadelemize katkı veren daire amirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü tarafından merkez mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarına teşekkür belgeleri verildi.