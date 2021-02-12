banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul depremi için tarih verdi
İstanbul depremi için tarih verdi
İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
'Oryantal de yaparım, kariyer de!'
'Oryantal de yaparım, kariyer de!'
Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz
Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz

Vali Işık’tan muhtarlara teşekkür belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021 afet eğitim yılı programı ve pandemi sürecinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı köy ve mahalle muhtarları için düzenlenen teşekkür belgesi dağıtım törenine katıldı.

KARAMAN 12.02.2021, 13:34
2
Vali Işık’tan muhtarlara teşekkür belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021 afet eğitim yılı programı ve pandemi sürecinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı köy ve mahalle muhtarları için düzenlenen teşekkür belgesi dağıtım törenine katıldı.

Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde düzenlenen, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen program, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han’ın katılımcılara yönelik verdiği Afet farkındalık eğitimi konulu sunumu ile başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun’un yeni tip korona virüs salgını ve covid-19 aşılama çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından program İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim ve okullarla ilgili yaptığı bilgilendirmeyle devam etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, ”Bugün dünyamız ve özelinde ülkemiz daha sık afete maruz kalıyor. Bu afetler bazen doğa olayı, bazen teknolojik bazen meteorolojik değişikliklerden kaynaklanıyor. Hatta son pandemiyi de belki bir afet olayı olarak tanımlamamız mümkün. Geçen yıl içinde iki büyük deprem, onlarca sel ve heyelan gibi doğal afetler yaşadık. Yine kuraklık gibi bir felakette iklim değişikliği sonucu tüm dünyayı tehdit eder hale geldi maalesef. İşte bu afetlerin bazılarını önlemek, bazılarının da etkilerini ve tahribatını en aza indirmek mümkün. Bu afetlere karşı alınacak teknik önlemlerin yanında toplumun tüm kesimlerini afetler konusunda bilinçlendirip, farkındalığı sürekli eğitim faaliyetleri ile sağlamlaştırmak sayesinde olabilir. Farkındalığı arttırmak için İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı ’Afetlere Hazırlık Yılı’ olarak ilan edildi” dedi.

Vali Işık, oluşturulan farkındalığı, ulusal ölçekte planlı eğitimle güçlendirmek içinse 2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilerek Afet Eğitim Seferberliği başlatıldığını ve verilecek eğitimlerle toplumda afet bilincinin gelişmesi ve afet kültürünün yerleşmesinin hedeflendiğini söyledi. Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını ve bu süreçte sel gibi deprem gibi birçok doğal afetin yaşandığına dikkat çeken Vali Işık; “Şüphesiz ki bu üzücü durumların yaşanmasında son zamanlarda yaşanan iklim değişikliklerinin önemli bir payı var. İşte bu afet riskini azaltmak için il afet riskini azaltma planları yapılmaktadır. İRAP planları da bugünlerde gündeme getirilecek. Biz ilimizde bu çalışmalara başladık. El birliği ile bu çalışmaları sonlandıracağız ve çok güzel bir plan ortaya koymayı amaçlıyoruz. Vatandaşların da içerisinde bulunduğu ve katılması gereken bir farkındalık planı olacak. Bu konuyla ilgili AFAD daire başkanlığından gelecek bir daire başkanımız ile birlikte konunun enine boyuna ele alındığı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

Muhtarlardan alınan önlem ve tedbirlere riayet ederek gevşemeden ve konunun ciddiyetine vararak Covid-19 ile yürütülen mücadeleye katkı vermelerini isteyen Vali Işık, “Biliyorsunuz korona virüs ile mücadelemiz sizin ile birlikte aksamadan, gevşemeden sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Mücadelemizin etkin ve kararlı bir şekilde yürütebilmesinde siz muhtarlarımızın rolü çok büyük. Sizler bizim elimiz, kolumuz, gözümüz, kulağımızsınız. Bugüne kadar bu süreci dört dörtlük bir şekilde yürüttünüz. Şahsım ve Karaman halkı adına, gerek siz muhtarlarımıza ve gerek sizler gibi mücadelemize katkı veren daire amirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü tarafından merkez mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarına teşekkür belgeleri verildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16