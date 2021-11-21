Vali Işık ve eşi engelli ve kanser hastası çocuklarla bir araya geldi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık eşi Munise Işık ile birlikte engelli, kanser hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

“Dünyayı Hayra Yoruyoruz” sloganıyla yola çıkarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadıkları sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmayı hedefleyen derneği ziyaret eden Vali Işık ve eşi, bir araya geldikleri çocuklar ve aileleriyle keyifli vakit geçirdi. Dernek binasında çocuklar için hazırlanmış oyun ve eğlence bölümünde incelemelerde bulunarak çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet eden Vali Işık ve eşi, daha sonra çocuklar için hazırlanan ve farklı aktivitelerin yer aldığı salonda çocukların oynadıkları oyunlara eşlik ederek yaptıkları sanatsal çalışmaları yakından ve ilgiyle takip etti. Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, çeşitli hediyeler verdikleri miniklere ve ailelerine hem moral desteği verdi hem de bu anlamlı projeye gönülden destek oldu.

Ziyarette derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Keziban Gültekin, derneğin 2020 yılında bir grup gönüllü tarafından öncelikle ihtiyaç sahibi kanser hastaları, yetim, öksüz ve gençler ile yardıma ihtiyacı olan ailelere yardıma amacıyla kurulduğunu ifade etti. Gönüllük esasına dayalı faaliyet gösteren derneğin gıdadan sağlığa giyimden sanatsal faaliyetlere kadar birçok farklı alanda projeleri ve çalışmaları olduğunu dile getiren Gültelkin, “Kanser hastası ve engelli çocuk bireylere huzurlu ve konforlu bir yasam sürebilmeleri için destek verildiğini, bununla birlikte belirli zamanlarda yaptıkları ev ziyaretleriyle onlara asla yalnız olmadıkları hissiyatı vererek topluma ve sosyal yaşama uyarlanmaları hedeflenmiştir” dedi.

Bu anlamlı projenin daha geniş bir alanda hizmet verebilmesi için valilik olarak gereken desteği vereceklerini ifade eden Vali Işık, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın daha sağlıklı ve gülen yüzleriyle toplumsal hayatın içerisinde kendilerini asla yalnız hissetmeden var oldukları duygusunu gönül dünyalarına verilebilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Vali Işık, sadece çocukların değil ihtiyaç sahibi vatandaşların da böyle bir çatı altında buluşturarak maddi ve manevi her türlü desteği veren dernek başkanı Keziban Gültekin ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Munise Işık daha sonra dernek bünyesinde ‘kat-ı ve keçe sanatı’ konusunda yürütülen çalışmalar sonrasında kanser hastaları tarafından yapılan el emeği göz nuru çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi.